20h Médias : la fronde contre les César peut-elle vraiment changer les choses ?

Encore 16 jours avant les César mais déjà la fronde s’organise. Dans Le Monde, 400 acteurs, réalisateurs, producteurs et petites mains du cinéma signent une tribune pour dénoncer le manque de transparence des nominations et des votes, réclamer plus de parité et de diversité et une nouvelle gouvernance. Cette tribune peut-elle vraiment contraindre les César à changer de méthode ? On en parle avec Julien Bellver dans son Zoom.

En savoir plus sur Yann Barthes