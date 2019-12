L’affaire Grégory a marqué la France : trente ans après la mort du petit garçon, le mystère reste entier et continue de fasciner. La série-documentaire qui lui est consacrée, produite par Netflix, a relancé le débat. Comment expliquer un tel phénomène médiatique au moment des faits, mais également trente ans plus tard ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

