Il y a un mois, personne (ou presque) ne connaissait son nom et pourtant, aujourd’hui, il est partout. Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé qui a succédé au pied levé à Agnès Buzyn multiplie les apparitions dans les médias et séduit jusque dans l’opposition. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.