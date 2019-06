20h Médias : Laurent Ruquier prépare une nouvelle formule d’On n’est pas couché, sans Consigny et sans Angot

On n’est pas couché fait peau neuve ! Laurent Ruquier a annoncé travailler sur une « nouvelle formule » de son émission de débat : fini l’iconique duo de chroniqueurs. Après le départ de Charles Consigny en fin de semaine, on apprend donc que Christine Angot ne sera plus non plus au casting de la prochaine saison. On décrypte les changements à venir avec Julien Bellver dans son 20h Médias.