Harvey Weinstein a accordé une longue interview au New York Post. Visé par plusieurs dizaines d’accusations de viols et d’agressions sexuelles, le producteur a assuré être un « pionnier » de l’égalité homme-femme au cinéma, provoquant un tollé dans les médias internationaux. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

