20h Médias : le Coronavirus perturbe le monde du cinéma et des médias

Le Coronavirus n’épargne même pas le monde du cinéma : la sortie du dernier James Bond, annoncée pour avril, a finalement été reportée à novembre. Et il pourrait ne pas être le seul. On se demande même si le Festival de Cannes, prévu en mai prochain, pourra se tenir. Côté télé, même combat : avec les mesures de précautions prises par les chaînes, la plupart des émissions se retrouvent vidées de leur public. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.