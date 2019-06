20h Médias : le faux scoop d'Europe 1 sur Michael Jackson

Michael Jackson a disparu il y a dix ans tout justes, le 25 juin 2009. Pourtant, malgré l’énorme popularité du roi de la pop, aucun hommage, aucune célébration dans les médias. Les scandales et révélations autour de la star auront fini d’entacher sa réputation. En France, Europe 1 a décidé d'évoquer le sujet en balançant à l'antenne ce qu'elle pensait être un gros scoop. Alors qu'en fait, non. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.