20h Médias : le film médiatique de l’affaire Benjamin Griveaux

Comment s’est emballée l’affaire Griveaux ? Jeudi soir, toutes les rédactions reçoivent des photos et vidéos détaillées et très privées du candidat à la mairie de Paris. En milieu de soirée, l’info est peu reprise, les chaînes d’infos n’en parlent pas. Tout s’emballe quelques minutes plus tard, sur les réseaux sociaux, grâce à de multiples partages. Jusqu’à ce vendredi matin, 9h, à l’annonce du retrait de Benjamin Griveaux. Julien Bellver retrace le film médiatique des dernières 24h.

