20h Médias : le krach boursier menace la campagne Donald Trump

Face au Coronavirus, les bourses mondiales ont sérieusement dévissé en début de semaine. Compliqué pour les médias traditionnels d’expliquer un krach boursier au grand public, mais tous s’y sont essayé. Celui qui a le plus à perdre de cet effondrement des bourses, c’est Donald Trump. Depuis le début de la crise du Coronavirus, le président américain et son administration ont tout fait pour dédramatiser la situation. Pour celui qui voulait faire campagne sur les bons chiffres de son économie, le krach pourrait être un sérieux revers. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.