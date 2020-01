20h Médias : la presse face au malaise Gabriel Matzneff

L’année 2019 s’est terminée sur le scandale Gabriel Matzneff. L’année 2020 débute avec lui. Dans son livre "Le Consentement", Vanessa Springora raconte l'emprise que l'auteur, 50 ans au moment du récit, a eu sur elle, adolescente de 14 ans. Depuis, de nombreux extraits des ouvrages de Gabriel Matzneff et de ses interviews ont refait surface, montrant que l'auteur n'a jamais caché sa pédophilie et que, pourtant, la presse lui a souvent déroulé le tapis rouge. Presse qui peine aujourd'hui à cacher son malaise. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

