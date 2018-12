20h Médias : la crédibilité des porte-paroles des gilets jaunes en question

Sur Facebook, les appels à la mobilisation ce samedi se multiplient, parfois sans donner de lieu précis de réunion. Un véritable casse-tête pour les forces de l’ordre et le gouvernement qui redoutent des débordements violents. Sur les réseaux sociaux, plusieurs gilets jaunes leaders du mouvement se confrontent à de plus en plus de critiques. C’est le cas d’Eric Drouet après son appel à « entrer à l’Élysée » ou Maxime Nicole, ancien dirigeant de boîte de nuit tendance complotiste. On en parle avec Julien Bellver.