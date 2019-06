20h Médias : les coulisses des retrouvailles des amoureux de la guerre

Lundi soir, le JT de France 2 dévoilait une belle et rare histoire : celle d’un soldat américain réuni avec la jeune française qu’il avait aimé pendant la guerre, 75 ans après leur séparation. Les images ont ému des millions de téléspectateurs et ont été reprises partout sur le web et les réseaux sociaux. Julien Bellver a rencontré celle qui a permis ces retrouvailles, la journaliste Maryse Burgot, pour lui demander de raconter les coulisses de ce beau moment.