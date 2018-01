Le 20H Medias : La maison de l’horreur en Californie

Les médias du monde entier ont leurs caméras braquées sur cette « maison de l’horreur » située à Perris en Californie depuis la terrible découverte. Celle de 13 enfants âgés de 2 à 29 ans, enchaînés à leur lit dans l’obscurité et dans une odeur pestilentielle comme le rapporte la police du comté de Riverside. Les parents, David et Louise Rurpin, 57 ans et 49 ans, ont été inculpés pour torture et mise en danger de leurs 13 enfants. Mais pourquoi cette histoire fascine autant les médias ? Lilia Hassaine nous livre une explication.