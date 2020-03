20h Médias : malgré des audiences en hausse, les chaînes télé souffrent du confinement

En savoir plus sur Yann Barthes

En France, l’épidémie de Coronavirus et le confinement du pays a chamboulé toute l’organisation des chaînes de télé. Si les audiences explosent, les recettes publicitaires s’effondrent, forçant les chaînes à revoir leur programmation. Dans le monde des médias, la presse écrite est elle aussi très demandée ces dernières semaines. Un journal se démarque des autres : le célèbre New York Times. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.