20H Medias : La Marche des Femmes, les battantes battent le pavé

La Marche des Femmes prend cette année une place de plus en plus importante dans la mobilisation contre Donald Trump. Le mouvement ne se focalise pas uniquement sur les prises de position du Président des Etats-Unis, il est une exceptionnelle caisse de résonnance des revendications féministes à travers le monde et non pas seulement aux Etats-Unis. Portée par des personnalités médiatiques comme Natalie Portman, Scarlett Johnason ou Viola Davis, La Marche des Femmes devient aussi un évènement mondiale pour lequel des milliers de femmes se mobilisent.