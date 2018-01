20H Médias du mardi 23 janvier

Que nous réserve l’actualité médiatique ce mardi 23 janvier ? Julien Bellver s’est intéressé aux nouvelles règles de l’algorithme Facebook. En effet, Mark Zuckerberg a décidé de modifier la façon de présenter les contenus à ses utilisateurs. La priorité sera dorénavant donnée aux contenus des amis et de la famille au détriment des publications médias ou de celles des marques. Facebook va également s’attaquer aux « fake news » en demandant à ses utilisateurs de noter la fiabilité des pages grâce à des enquêtes de satisfaction proposées aléatoirement sous les publications médias. Les mieux notées apparaîtront plus souvent dans le fil d’actualité des utilisateurs. Il faut dire que les américains sont encore un peu traumatisés par l’ingérence russe lors de la campagne présidentielle et les « fake news » qui ont circulé alors. Et en parlant de médias russes, Lilia Hassaine, elle, s’est intéressée à RT (Russia Today) qui vient d’ouvrir son antenne en France. Et depuis un mois, la chaîne financée par Le Kremlin accuse l’Elysée de boycotter ses journalistes.