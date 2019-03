20h Médias : Marine Le Pen et ses chats, est-ce bien pertinent ?

La campagne pour les élections européennes est déjà bien entamée : France 2 reçoit ce jeudi la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Depuis quelques jours, la chaîne tease des extraits de l’émission pour intéresser les téléspectateurs, mais une séquence en particulier a beaucoup fait réagir. On en parle avec Julien Bellver. Inviter Marine Le Pen à débattre dans « L’Émission politique » sur France 2 en vue des élections européennes, c’est bien normal. Mais était-il vraiment nécessaire de tourner une séquence très intimiste dans laquelle la cheffe du parti d’extrême-droite parle de… ses chats ? La vidéo, diffusée en amont de l’émission, a beaucoup fait réagir les internautes et les personnalités politiques qui jugent qu’elle est un coup de pouce formidable à la « dédiabolisation » du parti. L’un des principaux indignés par ces images n’est autre que Ian Brossat. Candidat du PCF pour les européennes, il enrage d’autant plus que ni lui, ni aucun autre membre du Parti communiste n’a été convié à un second débat, prévu le 4 avril, sur les élections européennes.