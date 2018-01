Le 20H Médias : Les médias traditionnels s’emparent du Jeremstargate

C’est l’affaire glauque qui agite la toile ces dernières 48 heures ! Jeremstar, le blogueur star suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, est au cœur d’une sombre histoire de revanche et d’accusations scabreuses. Elle a été déclenchée par un internaute se faisant appeler Aqababe, très énervé que le blogueur lui ait volé un scoop. Il s’est vengé en balançant sur les réseaux une vidéo où Jeremstar se masturbait … Et surtout, il a lancé une opération, #BalanceTonBabybel. « Babybel » c’est le surnom donné par Jeremstar à son ami Pascal Cardonna. Aqababe l’accuse de harcèlement sexuel sur mineurs. Témoignages audio, sms et conversations privées à l’appui. Et surtout, il accuse Jeremstar d’avoir été l’entremetteur pour Pascal Cardonna, en utilisant sa notoriété …. Jeremstar qui nie ces accusations, a publié un long communiqué de presse.