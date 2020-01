20h Médias : Meghan Markle et le prince Harry font vaciller la presse (et la famille royale) britannique

C’est par un post publié sur leur compte Instagram officiel que Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé, mercredi 8 janvier, leur décision de se retirer de leur rôle au sein de la famille royale britannique. Considérés comme des membres de premier plan au sein de la royauté, ils expliquent aspirer à une « vie normale » et à « l’indépendance financière ». Le duc et la duchesse de Sussex déclarent désormais partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, tout en continuant à honorer leurs devoirs auprès de la reine Elizabeth II. Problème : le couple aurait pris cette décision unilatéralement, sans en référer à la reine elle-même ou aux autres membres de la famille royale. De quoi créer un scandale sans précédent au sein de la couronne. Et l’émoi dans les médias britanniques et internationaux. On débriefe avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

