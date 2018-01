20H médias : Michel Drucker va-t-il quitter France Télé ?

Nous sommes qu’en Janvier, mais on parle déjà du mercato télé dans 20H Medias et chez France Télévision on souhaiterait faire peau neuve quitte à mettre sur la touche des figures titulaires de l’antenne comme Michel Drucker. L’animateur de vivement dimanche, agée de 75 ans, ne serait plus en odeur de sainteté avec la direction de France Télé depuis que cette dernière a décidé de Laurent Delahousse lui a piqué sa place. Une situation qu’il ne prive pas de critiquer en off mais parfois dans presse . Un déménagement qu’il a encore a traver de la gorge, depuis il ne manque pas de multiplier les remarques acerbes ou a savonner la planche à Laurent Delahouse.