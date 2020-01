Michou, figure des nuits parisiennes s’est éteint ce dimanche 26 janvier à l’âge de 88 ans. Il laisse derrière lui tout le symbole d’une époque : les cabarets, le champagne, la démesure, le fun et des heures et des heures d’images d’archives. Car Michou savait briller devant les caméras, était aimé des stars, mais aussi des politiques et, surtout, avait marqué son époque de son courage en assumant publiquement son homosexualité.

En savoir plus sur Yann Barthes