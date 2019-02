20h Médias – la nouvelle loi contre la haine en ligne sera-t-elle (enfin) la bonne ?

Emmanuel Macron a assisté au traditionnel dîner annuel du CRIF mercredi soir à Paris. Le chef de l’État y a fait plusieurs annonces importantes, sur les mesures à prendre contre l’antisémitisme et l’antisionisme, qu’il compte désormais sanctionner, mais aussi contre la haine sur internet et les réseaux sociaux. Il promet la fin de l’impunité pour les auteurs de messages haineux sur les réseaux sociaux et un nouvel arsenal juridique pour les condamner. Des lois existent déjà pour encadrer l’incitation à la haine sur le web, mais sont aujourd’hui peu appliquées parce que trop compliquées. La nouvelle loi souhaitée par Emmanuel Macron sera-t-elle, enfin, la bonne ? On en parle avec Julien Bellver.