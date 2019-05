C’est un parti dont on entendait peu parler et qui a pourtant su convaincre les électeurs. Ce dimanche, le parti animaliste a réuni 2% des voix. Insuffisant pour se faire une place au parlement, ce score est toutefois supérieur à celui de Francis Lalanne ou de Florian Philippot, bien plus représentés dans les médias. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias.