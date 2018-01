20h Médias - "Pentagon Papers" : le film de Spielberg anti-Trump ?

C’est sans doute l’un des plus grands réalisateurs américains de tous les temps. Celui qui a su allier succès critiques et succès au box-office assure actuellement la promotion de deux de ses films qui sortent cette année. Tout d’abord « Ready Player One ». Puis en mars sortira « Pentagon Papers » avec Meryl Streep et Tom Hanks, un film engagé qui défend l’importance du journalisme comme quatrième pouvoir. Un pied de nez à Donald Trump qui ne cesse de mettre en cause les médias aux Etats-Unis. Lilia Hassaine s’est particulièrement intéressé à ce film qui met donc en plus en vedette deux acteurs qui se sont ouvertement opposés à Donald Trump. Tom Hanks a ainsi offert une machine à café au journalistes de la Maison Blanche pour les soutenir. Quant à Maryl Streep, elle avait tenu un discours acerbe à l’égard du président américain pour défendre les journalistes. Ce qui lui avait valu d’être qualifiée « d’actrice surestimée » par ce dernier. En promo, ces derniers ont renouvelé leur soutien aux journalistes contre Donald Trump.