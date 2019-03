20h Médias : Philippe de Villiers met le paquet pour vendre son dernier livre

Philippe de Villiers a « tiré le fil du mensonge et tout est venu » dans son nouveau livre du même titre. Un livre bourré de références complotistes que son auteur vend partout dans les médias. Philippe de Villiers est de retour et il amène avec lui une « bombe », un livre « coup de poing », de quoi faire « trembler » non seulement Emmanuel Macron, mais aussi l’Europe toute entière. Oui, l’Union européenne a été créée par les Nazis avec l’objectif de la voir se détruire à notre époque, là maintenant. Bien sûr que Jean Monnet travaillait pour la CIA. Philippe de Villiers l’assure : il a enquêté partout pour prouver ses dires. Et pour vendre son livre, l’homme politique ne lésine pas sur sa présence dans les médias. Depuis deux semaines, il a enchaîné des interviews dans presque tous les médias, à la radio, à la télévision ou pour le web. Une communication toujours bien rodée que décrypte Julien Bellver.