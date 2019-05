20h Médias : Pierre Palmade se justifie après ses propos sur les homosexuels

Pierre Palmade sera bientôt de retour sur les planches pour son spectacle « Le Lien », mais ces dernières semaines, ce n’est pas pour ses talents d’acteur qu’il fait parler de lui. Fin avril, le comédien a été placé en garde à vue après une altercation à son domicile. Les forces de l’ordre ont trouvé de la cocaïne sur place, et Pierre Palmade sera jugé pour possession de stupéfiants dans les prochaines semaines. Invité sur le plateau d’On n’est pas couché ce week-end, l’acteur a encore créé la polémique en se lançant dans une comparaison entre « gay » et « homosexuel ». On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.