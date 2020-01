20h Médias – Prince Harry et Meghan Markle : les coulisses de la réunion de crise de la famille royale

Réunion de crise à Sandringham. Après l’annonce fracassante du prince Harry et son épouse Meghan Markle de se retirer de la famille royale, les membres de la couronne étaient réunis ce lundi pour une rencontre historique. Le prince Charles, le prince William et le prince Harry – sans son épouse, partie au Canada - étaient réunis ce lundi à la demande expresse de la reine Elizabeth II. L’objectif : trouver une solution pour sortir de la crise, sans perdre la face. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

