20h Médias - promotion du Togo : le CSA ouvre une enquête contre Canal +

Le CSA a rendu ses sanctions de la semaine. Au programme : carton rouge pour France 2 qui écope d’un avertissement pour "manquement à l’obligation de rigueur", Europe 1 écope d’une mise en demeure pour une "insuffisance de maîtrise de l’antenne" et la blague sexiste de Tex sur C8 n’a pas vraiment plu non plus au CSA. Quant à Canal +, la chaîne est dans le viseur du CSA. Le 22 décembre dernier, Canal + diffusait un clip hallucinant de propagande sur le Togo et son président. Hallucinant parce que Vincent Bolloré, patron de la chaîne, fait du business au Togo et est d’ailleurs mis en examen pour corruption en Afrique. Hallucinant aussi parce qu’il répondait à un autre clip, très critique cette fois, diffusé par l’émission "l’Effet papillon", sur la même chaîne, contre l’avis de la chaîne. Le CSA n’approuve pas du tout ce mélange des genres et a décidé d’ouvrir une procédure de sanction contre Canal +. L’émission "l’Effet papillon", quant à elle, devrait payer le prix de la diffusion de ce clip puisque, selon le magazine Challenges, elle ne sera pas reconduite à la rentrée prochaine. Elle devait fêter ses 10 ans en 2019.