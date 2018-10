Dure semaine médias pour Emmanuel Macron. Le président se retrouve à la Une de nombreux journaux et magazines… et pas pour vanter ses mérites. "Le Teigneux", "Les Guignols", "arrogant", "déconnecté"… Emmanuel Macron en prend pour son grade jusque dans les pages de l’Obs qui vont jusqu’à lui faire consulter non pas un, mais plusieurs psychologues. Et là non plus, le verdict n’est pas flatteur.