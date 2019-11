Le 13 novembre 2015, 131 personnes ont trouvé la mort dans les attaques de Paris. Quatre ans plus tard, Paris se souvient : de nombreuses cérémonies de commémorations étaient organisées dans la capitale ce mercredi et des hommages ont également été rendus dans la presse. Comment raconter ces attaques, quatre ans plus tard ?

