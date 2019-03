20h Médias : Raphaël Glucksmann se lance en politique, Léa Salamé quitte France Inter

Raphaël Glucksmann candidat pour être tête de liste aux européennes, Léa Salamé a décidé de quitter l’antenne de France Inter. La journaliste veut éviter tout conflit d’intérêt et remise en question de l’impartialité de son travail et a donc décidé de quitter ses fonctions le temps de la campagne électorale. Ce n’est pas la première journaliste compagne d’homme politique à faire ce choix. On en parle avec Julien Bellver.