20h Médias : Reese Witherspoon avec trois jambes… Quand Vanity Fair abuse de Photoshop

A l’approche de la cérémonie des Oscars, le magazine Vanity Fair a consacré, comme chaque année, sa couverture aux grandes stars d’Hollywood qui ont marqué l’année. On y retrouve ainsi Jessica Chastain, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Nicole Kidman, Harrison Ford… Sauf que le cliché pris par la grande photographe Annie Leibovitz comporte une énorme erreur. En effet, quand on regarde de plus près, on peut s’apercevoir que l’actrice Reese Witherspoon est affublée de trois jambes. Et sur une photo placée à l’intérieur du magazine, Oprah Winfrey a même trois mains. Encore un abus de Photoshop qui ne sera pas passé inaperçu. Marc Baugé nous explique les raisons de cet énorme raté…