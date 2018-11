20h Médias : RT France décroche sa place à l’Élysée

Le média Russia Today, financé par le Kremlin russe, a ouvert sa filiale en France il y a bientôt un an. Accusés d’être piloté par le pouvoir russe et de propager des fake news, RT s’était vu refuser son accréditation à la salle de presse de l’Élysée. Un refus qui, semble-t-il, ne devrait plus durer. Le 11 novembre, RT France ainsi que l’autre média russe Sputnik ont été accrédités par l’Elysée. Désormais, ils devraient tous deux avoir accès à la salle de presse du château.