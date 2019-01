20h Médias : comment s’est décidé l’émission de Marlène Schiappa chez Cyril Hanouna ?

Le Grand débat s’invite dans les médias. Plusieurs chaînes ont d’ores et déjà prévu des soirées spéciales pour ouvrir leur micro aux Français : sur LCI, sur France 2 et vendredi sur C8. Cette dernière date est celle qui fait le plus parler d’elle : la Secrétaire d’État en charge de l’égalité femme-homme va co-animer l’émission « Balance ton post » avec Cyril Hanouna. Comment cette émission a-t-elle été décidée ? Julien Bellver nous explique.