20h Médias : que s’est-il passé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ?

Que s’est-il passé aux abords et dans la cour de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris mercredi 1er mai ? Des images montrant une charge de CRS contre plusieurs dizaines de gilets jaunes font le tour des réseaux sociaux depuis 24h. Pour les justifier, deux versions s’affrontent : celle des forces de l’ordre et celles des manifestants, appuyés par celles du personnel de l’hôpital. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.