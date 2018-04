20h Medias spécial François Hollande

Tous les jours, Lilia Hassaine et Julien Bellver débriefent pour vous l’actualité des médias. Ce 25 avril, à l’occasion de la venue sur le plateau de Quotidien de François Hollande, ils reviennent sur les interviews phares de l’ancien président. En cinq ans, François Hollande a multiplié les interviews, à la télévision, à la radio, dans la presse. Parfois pour expliquer, justifier, défendre, parfois pour reconnaître une erreur, ou pour renoncer. Julien Bellver et Lilia Hassaine reviennent sur les interviews les plus marquantes de François Hollande.