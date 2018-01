20h Médias : Strava, l’application qui met en danger la sécurité des soldats

Strava a tout d’une application innocente : créée pour effectuer un suivi de ses activités sportives (course à pieds, vélo, …), elle est utilisée par des millions d’utilisateurs. Problème : l’application est très prisée des soldats à travers le monde. Or, la géolocalisation par GPS de ces soldats a permis de révéler la position de bases secrètes, notamment en Syrie et en Afghanistan, en plus de livrer aux internautes les parcours d’entraînements réguliers des militaires.