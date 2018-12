Cherrif C. a été abattu par les forces de l’ordre à Strasbourg, jeudi soir, après deux jours de cavale. Les chaînes d’info ont tourné en boucle sur l’information au cours de la soirée, mais BFMTV a surpris, voir choqué, en diffusant la musique « I shot the sheriff » sur les images tournées sur le lieu de la confrontation entre le terroriste et les forces de l’ordre. On en parle avec Julien Bellver.