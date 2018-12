Claas Relotius est un journaliste allemand reconnu et primé dans son pays. Il a collaboré pour de nombreux médias, y compris le Der Spiegel. Problème : le journal a annoncé en milieu de semaine avoir découvert que Claas Relotius avait inventé la plupart des protagonistes, lieux et événements qu’il décrivait dans ses papiers sur la Syrie. On en parle avec Julien Bellver.