20H Médias : une émeute pour de la pâte à tartiner

Depuis 24 heures, tout le monde en parle. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, les JT et la presse régionale leur réservent une bonne place et même le ministre de l’Agriculture y est allé de son petit mot. Julien Bellver évoque bien évidement les émeutes de consommateurs qui se sont bousculés pour tenter d’acheter des pots de Nutella. En cause, une promotion de -70% sur les pots de la fameuse pâte à tartiner dans une enseigne d’hypermarché. Si ces images ont fait le bonheur des journaux, ce n’est pas vraiment le cas de Ferrero, la maison mère de la marque, qui s’est désolidarisée de cette opération marketing.