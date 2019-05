Ce 17 mai marque la journée mondiale de lutte contre l’homophobie. Beaucoup d’initiatives ont été recensées dans les médias, mais il en est une qui est complètement passée à côté de son sujet : la Une de la Tribune. Le journal économique a voulu jouer le jeu de mot entre « On vous enc*** » et le « On vous encourage ». Et l’idée n’est pas du tout passée. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.