20H Médias du vendredi 12 janvier

Que nous réserve l’actualité médiatique ce vendredi 12 janvier ? Julien Bellever s’est intéressé à ce qui sera sans doute l’un des plus gros coups dans le milieu de l’édition cette année. Il s’agit bien sûr du livre "Fire and Fury" de Michael Wolff, qui raconte la première année de Donald Trump à la Maison Blanche, mais surtout à la guerre que se sont livrée les éditeurs français pour en obtenir les droits. De son côté Lilia Hassaine nous rapporte les dernières sorties médiatiques du président américain justement. Elle nous raconte ainsi comment il a qualifié Haïti et les pays africains de « pays de merde » et comment il s’est vanté d’avoir vendu des avions de chasse de type F-52 à la Norvège, des avions qui n’existent que dans le jeu vidéo "Call of Duty".