20H Médias du vendredi 26 janvier

Une image a notamment retenu l'attention de Julien Bellver : il s’agit d’émeutes dignes du premier jour des soldes. En cause, une promotion de -70% sur les pots de Nutella dans une enseigne d’hypermarché. Depuis hier, de nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux. A tel point que même les JT et le ministre de l’agriculture en ont parlé. Et la presse régionale n’a pas hésité à mettre cette histoire en Une. Marc Baugé, lui, nous parle d’un gros raté, celui de la dernière couverture de Vanity Fair où l’on découvre Reese Witherspoon affublée de trois jambes...