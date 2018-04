20h Médias : qui veut la peau de Françoise Nyssen ?

"Faut-il sauver Nyssen ?" C’est la question que pose la Une de Libération ce mardi 24 avril et elle traduit une vérité : la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, subit de plein fouet les critiques de la presse et de ses collègues. Inexpérimentée, hésitante, maladroite : les qualificatifs ne manquent pas, jusqu’au sein de LREM, pour critiquer la ministre. Françoise Nyssen reconnaissait d’ailleurs dans le JDD fuir les émissions politiques, dans lesquelles elle ne se sent pas à l’aise. Avec la réforme de l’audiovisuel qui s’annonce, ils sont plusieurs au sein de la majorité à penser qu’elle n’aura pas les épaules pour porter dans le texte devant les Français.