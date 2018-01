Le 20H Médias : Woody Allen de nouveau accusé d’attouchements par sa fille

Ce matin outre-Atlantique, Dylan Farrow a accepté de parler pour la première fois de parler face caméra sur CBS. Elle, c’est la fille adoptive de Mia Farrow et du réalisateur Woody Allen qui accuse ce dernier de viol. Ce témoignage, c’est une nouvelle bombe à Hollywood et pourtant les accusations contre Woody Allen ne datent pas d’hier, loin de là. En 1992, Mia Farrow accuse Woody Allen d’avoir violé Dylan Farrow, leur fille adoptive. En 2014, c’est elle qui l’accuse pour la première fois directement dans le New York Times. Woody Allen a toujours nié mais cette interview risque de faire encore couler beaucoup d’encre.