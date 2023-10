20h15 Express : Metoula le nouveau front du conflit israélo-palestinien

Ce mercredi 25 octobre, Paul Gasnier et Stephen Chattour se sont rendus à Metoula, une ville israélienne située sur la frontière avec le Liban. Metoula c'est le nouveau front du conflit israelo-palestinien. Une forme de scénographie meurtrière s’est établie ces derniers jours Israël, qui a débuté l’évacuation de plusieurs localités dans la zone, a déployé des chars et procède à des frappes aériennes. De l’autre côté, le Hezbollah a mobilisé des dizaines de milliers d’hommes et tire des roquettes et des obus. 1,4 million. C’est le nombre de personnes qui ont été déplacées vers le sud de la bande de Gaza, à cause du conflit. C’est un chiffre de l’ONU. Sauf que là-bas, dans le sud, il n’y a pas les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Les équipes de Quotidien ont pu tourner un reportage, de nuit, dans un campement où vivent plusieurs familles.