20h15 Express – 10 milliards d’économies en plus : l’opération séduction de Bruno Le Maire

Le gouvernement a revu toute ses précisions : le déficit est plus grave que prévu. S’annonce donc une opération serrage de ceinture maximale avec 10 milliards d’économies à trouver – en plus des 10 milliards d’économies qu’il fallait déjà trouver lorsque les prédictions étaient meilleures. Depuis 10 ans, le Rassemblement national fait tout son possible pour lisser son discours et gommer ce qu’il est réellement, un parti d’extrême droite. La stratégie fonctionne. A une exception près : le RN a un talon d’Achille, ses amis au Parlement européen, qui eux ne s’attardent pas une seconde à se « dédiaboliser ».

