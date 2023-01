20h15 Express : 200 millionnaires demandent aux dirigeants mondiaux de les taxer... plus

Dans une tribune publiée sur un site Internet créé pour l’occasion, 200 millionnaires du monde entier demandent aux dirigeants de les taxer davantage. « C’est un investissement dans notre bien commun et un avenir meilleur que nous méritons tous et en tant que millionnaires, nous voulons faire cet effort », écrivent-ils. Parmi les signataires, l’acteur Mark Ruffalo ou l’héritière de l’empire Disney. Cette tribune, publiée au moment où se déroule le Forum économique mondial de Davos, est directement adressée à ceux qui y assistent. Paul Moisson, Stéphen Chattour et Théo Palfray sont sur place. Hasard du calendrier, le MEDEF organisait ce mercredi ses vœux à la presse. À 24h d’une journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, tous les journalistes s’y sont précipités. La réforme des retraites aura – au moins – eu l’avantage de réunir la NUPES au-delà de ses querelles internes. Pour la première fois depuis des mois, Insoumis, Socialistes, Communistes et Écolos défileront de concert.