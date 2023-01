20h15 Express – A Bakhmout encerclée, l’armée ukrainienne résiste

Depuis cet été, l’armée russe et la milice Wagner tentent de conquérir la ville de Bakhmout, dans le Donbass. Pour l’heure, les soldats ukrainiens résistent, mais l’armée est parvenue à s’emparer des villages alentours. Bakhmout est désormais encerclée. Sur place, le journaliste belge Arthur De Poortere, témoigne de la situation. Le plan du gouvernement pour instaurer sa réforme des retraites est moins bien parti que prévu. Tous les syndicats sont unis contre la réforme, l’opposition est prête à dégainer ses amendements pour ralentir le travail parlementaire et la droite, sur laquelle le gouvernement espérait s’appuyer, n’est plus si sûre de voter la loi. Dernier accro : les propos du ministre en charge des relations avec le Parlement, Franck Riester, lequel a reconnu que la réforme des retraites pouvaient pénaliser les femmes.