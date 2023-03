20h15 Express – À Bakhmout encerclée par les Russes, l’espoir ukrainien ne faiblit pas

Depuis des mois, l’armée russe tente de s’emparer de Bakhmout, à l’est de l’Ukraine. Depuis des mois, l’armée ukrainienne résiste, grapillant chaque mètre carré possible. Mais depuis quelques jours, la situation se complique pour les hommes de Volodymyr Zelensky. Bakhmout serait sur le point de tomber. Une seule route permet aux Ukrainiens de ravitailler leur front. Le journaliste Arnaud de Decker est sur place. Alors que le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes, en Ukraine, la situation n’est pas si évidente. En effet, dans le pays, cette journée dédiée à l’émancipation des femmes est associée à l’URSS et aux mouvements de lutte des ouvrières russes. En pleine guerre entre les deux pays, compliqué pour les femmes ukrainiennes de s’emparer de cette journée internationale. Le double bras d’honneur d’Éric Dupond-Moretti à l’Assemblée nationale pourrait coûter cher au gouvernement, déjà fragilisé par l’impopularité de sa réforme des retraites. Pour espérer faire passer son projet de loi, la majorité ne peut pas se passer du soutien de la droite. Or, c’est bien à la droite que le ministre de la Justice a adressé ses doigts d’honneur mardi soir.